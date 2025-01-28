Гнев помогает злодействовать более творческими способами, выяснили ученые

Группа ученых из Восточно-китайского педагогического университета нашла положительную связь между гневом и творческой деятельностью. Оказалось, что гнев может усиливать креативность, особенно если она направлена на вредоносные цели. Исследование опубликовано в научном журнале Cognition and Emotion (CAE).

Гнев, как интенсивная эмоциональная реакция на угрозы или несправедливость, часто сопровождается физиологическим возбуждением.

Исследователи провели метаанализ 23 научных работ, опубликованных с 2008 по 2024 год, с участием 2413 человек.

Они обнаружили, что разгневанные участники лучше справлялись с творческими задачами, особенно в экспериментах, где гнев вызывался искусственно.

Наиболее сильная связь наблюдалась в случаях злонамеренного творчества — использования креативности для разработки вредоносных или неэтичных решений. Однако авторы подчеркивают, что гнев не влиял на тип творческой задачи или временные ограничения.

По словам ученых, работа проливает свет на сложное взаимодействие эмоций и творческого мышления.

Ранее исследователи выяснили, какой тип людей легче всего справляется с конфликтными ситуациями.