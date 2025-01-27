Названо нарушение сна, указывающее на болезнь Альцгеймера

Нейрофизиологи из Университета Калифорнии в Сан-Франциско обнаружили, что замедленное начало фазы быстрого сна может быть связано с развитием болезни Альцгеймера, оказывая негативное воздействие на память и способность к долговременному хранению информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Как пояснили ученые, задержка в начале этой фазы сна мешает эффективной консолидации воспоминаний и может привести к повышению уровня кортизола. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на работе гиппокампеа— области мозга, ответственной за память.

В исследовании участвовали более 100 пожилых людей, средний возраст которых составил 70 лет. У половины добровольцев была диагностирована болезнь Альцгеймера, а у 30% — легкие когнитивные нарушения. Ученые использовали электроэнцефалографию для анализа сна и движения глаз участников и выявили, что у пациентов с деменцией фаза медленного сна начиналась позже, чем через три часа после засыпания.

Кроме того, у таких пациентов были обнаружены высокие уровни токсичных белков, ассоциированных с болезнью Альцгеймера, а уровень пептида BDNF, важного для здоровья мозга, оказался значительно ниже нормы.

Результаты исследования могут стать основой для разработки новых методов диагностики болезни Альцгеймера, а также оценки темпов ее прогрессирования. В будущем ученые планируют изучить, как коррекция нарушений сна и применение специальных препаратов могут повлиять на когнитивные функции и замедлить развитие болезни.

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