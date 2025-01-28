Повсеместные химикаты в воде резко повышают риск заболевания раком, выяснили ученые

Американские ученые из Медицинской школы Кека при Калифорнийском университете нашли связь между пер- и полифторалкильными соединениями (ПФАС) и развитием некоторых видов рака. Исследование опубликовано в издании Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (JES).

ПФАС используют при производстве антипригарной посуды, водонепроницаемых тканей, пищевых контейнеров и других товаров с жаростойкими и водоотталкивающими свойствами. Их называют «вечными химикатами» из-за своей стойкости к распаду в естественной среде.

ПФАС накапливаются в воде, почве и организма. Последние открытия свидетельствуют о роли этих загрязнителей в развитии рака, сбоях в эндокринной и репродуктивной системах организма наряду с прочими болезнями.

Команда изучила данные 156,1 млн человек, собранных с 2016 по 2021 год в 1080 округах США.

По оценкам исследователей, текущие уровни ПФАС в питьевой воде могут стать причиной от 4000 до 7000 случаев рака ежегодно.

Химические вещества ПФАС легко растворяются в воде и проникают в организм через кожу и легкие, но наиболее существенно — через пищеварительную систему, после чего переносятся в другие ткани через кровоток.

Ученые обнаружили, что в местах, где был обнаружен какой-либо вид ПФАС в высокой концентрации, увеличилось количество случаев четырех видов рака: рак пищеварительной системы, эндокринной системы, ротоглотки и дыхательной системы.

Наибольший эффект, наблюдаемый в новом исследовании, был между химическим веществом ПФОСК (перфторбутановая сульфоновая кислота) — материалом, введенным в качестве замены другому типу «вечных химикатов» — и раком полости рта и горла. Частота возникновения этих видов рака была на 33% выше при наличии ПФОСК.

Ранее ученые нашли бактерии, способные поедать «вечные химикаты».