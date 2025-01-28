На Солнце разверзлась гигантская дыра в 800 тыс. км шириной

На обращенной к Земле поверхности Солнца разверзлась корональная дыра колоссальных масштабов. Ее ширина составила около 800 тыс. километров, что в 62 раза превышает диаметр нашей планеты, сообщает портал Spaceweather.

Корональные дыры представляют собой области, где магнитные поля звезды выпускают солнечный ветер в космос. Эти регионы выглядят темнее на ультрафиолетовых снимках, потому что горячие, светящиеся газы, обычно заключенные в магнитных полях, больше не удерживаются, а вместо этого вырываются наружу.

Солнечный ветер — поток заряженных частиц, движущихся со скоростью до 800 километров в секунду. Он возникает, когда высокая температура звездной короны придает частицам достаточно энергии, чтобы преодолеть гигантское притяжение Солнца.

Согласно данным наблюдений, солнечный ветер из новой корональной дыры достигнет Земли к 31 января. Это может вызвать слабые геомагнитные бури класса G1. Они не представляют серьезной угрозы, но могут создать полярные сияния в высоких широтах.

Ранее ученые предупредили о приближении взрывной фазы солнечной активности.