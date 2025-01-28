Ученые расшифровали геномы трех необычных видов пауков

Исследователи из Трирского университета в Германии представили полные геномы трех уникальных видов пауков: желтого мешочного паука, паука-кругопряда без ядовитых желез и мезотелы, жившей еще до эпохи динозавров. Это открытие может помочь в изучении эволюции пауков. Работа опубликована в журнале Molecular Ecology Resources (MER).

В новой работе ученые пролили свет на генетику нескольких видов пауков, что открывает новые возможности для изучения их биологии.

«В мире существует более 52 тысяч видов пауков, но геномы известны лишь для немногих из них», — сообщил Яннис Шенберг.

Он и его команда сосредоточились на трех необычных видах: желтом мешочном пауке (единственном ядовитом пауке Германии), пауке-кругопряде (одном из немногих пауков без ядовитых желез) и мезотеле, древнем виде, существовавшем еще до динозавров. Расшифровка геномов оказалась сложной задачей, несмотря на использование суперкомпьютера и искусственного интеллекта. Генетический материал некоторых пауков сравним по размеру с человеческим, а методы, разработанные для анализа ДНК человека, не всегда подходят для таких организмов.

«Это был настоящий пазл», — отметил Шенберг. — «Нам пришлось собирать отдельные фрагменты ДНК и определять начало и конец генов».

Ученые также обнаружили интересную мутацию в так называемых Hox-генах, которые отвечают за формирование структуры тела.

«Мы надеемся, что наша работа станет основой для дальнейших исследований», — заключил Шенберг. — «Например, она может помочь в изучении состава паучьего яда или механизмов производства шелка».

Пауки играют важную роль в экосистемах, но их генетика до сих пор изучена недостаточно. Новые данные могут не только углубить наше понимание эволюции этих существ, но и найти практическое применение, например, в разработке новых материалов или лекарств.

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