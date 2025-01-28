Ученым удалось услышать жуткую мелодию из черной дыры

Ученые NASA впервые преобразовали звуковые волны, исходящие от сверхмассивной черной дыры, в аудиозапись, доступную для человеческого слуха. Этот «космический концерт» стал возможен благодаря данным, полученным с помощью рентгеновской обсерватории Chandra. Об открытии сообщает портал NASA.

Черная дыра, расположенная в центре скопления галактик Персея, находится на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли, но ее «голос» теперь можно услышать. Звуковые волны, испускаемые черной дырой, были обнаружены еще в 2003 году, но их частота была настолько низкой, что человеческое ухо не могло их воспринять. Ученые повысили их частоту на 58 октав, чтобы сделать их слышимыми. Результат напомнил жуткий вой, который, по словам исследователей, звучит «не только пугающе, но и немного зловеще».

«Это первый случай, когда мы смогли извлечь звуковые волны черной дыры», — отметили авторы исследования.

В космосе, где преобладает вакуум, звуковые волны не могут распространяться так, как на Земле. Однако в скоплениях галактик, таких как Персей, существует огромное количество газа, который служит средой для распространения акустических волн. Эти волны, путешествующие через межгалактический газ, нагревают его, что позволяет ученым обнаруживать их с помощью рентгеновских телескопов.

Самая низкая нота таких «мелодий» — это си-бемоль, частота которой составляет 10 миллионов лет. Для сравнения, самая низкая нота, которую может услышать человек, имеет частоту 1/20 секунды. В новой работе ученые не только повысили частоту звука, но и добавили дополнительные ноты, чтобы создать более полное представление о том, как эти волны могут звучать в космическом пространстве.

Преобразование звуковых волн черной дыры — это не просто увлекательный эксперимент. Исследователи считают, что такие акустические процессы играют ключевую роль в эволюции галактических скоплений. Звуковые волны переносят энергию через плазму, нагревая межгалактический газ, что, в свою очередь, влияет на формирование звезд.

Ранее астрономы зафиксировали таинственные волны из глубокого космоса.