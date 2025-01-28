Создан препарат, обращающий вспять цирроз печени

Американская биотехнологическая компания Akero Therapeutics разработала экспериментальный препарат efruxifermin, способный не только предотвращать ухудшение состояния при метаболически ассоциированном стеатогепатите (MASH), но и вызывать регрессию цирроза. Об этом сообщает издание Reuters.

MASH (ранее известный как неалкогольный стеатогепатит или NASH) затрагивает около 5% взрослых в США, что делает его одной из наиболее серьезных проблем для общественного здравоохранения. На данный момент единственным одобренным препаратом для лечения фиброза печени без цирроза является Rezdiffra от Madrigal Pharmaceuticals. Однако, по словам ученых из Akero Therapeutics, они добилась того, что ранее считалось невозможным — регрессии цирроза.

Препарат уже протестировали на добровольцах. Исследование продолжалось 96 недель, и у 39% пациентов, получавших 50 мг препарата, было зафиксировано улучшение — цирроз печени начал регрессировать. В группе, получавшей плацебо, подобный эффект наблюдался лишь у 15% участников.

Эффективность efruxifermin также была подтверждена даже у пациентов, которые не использовали препараты класса GLP-1, популярные средства от диабета и ожирения. В этой группе 45% пациентов продемонстрировали регрессию цирроза, против 17% в группе плацебо.

Эксперты считают, что успех Akero открывает новые горизонты для пациентов с тяжелыми стадиями MASH, не поддающимися стандартизированному лечению.

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