Препарат от аллергии может защитить от повреждения печени, выяснили ученые

Ученые из Медицинского центра Рутгерса установили, что обычный антигистаминный препарат хлорфенирамин может бороться с эритропоэтической протопорфирией (ЭПП) — редким генетическим заболеванием, при котором токсичные уровни соединения протопорфирина повреждают печень. Результаты исследования опубликованы в журнале Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology (CMGH).

ЭПП возникает из-за дефицита фермента феррохелатазы, что приводит к аномально высокому уровню протопорфирина в красных кровяных тельцах (эритроцитах), плазме, коже и печени. У больных эритропоэтической протопорфирией после даже кратковременного пребывания под солнечным светом на открытых участках кожи появляются отек, зуд, покраснение, часто повышается температура.

Исследователи провели скрининг более 2500 препаратов, используя личинок рыбок Данио в качестве экспериментальных моделей. Эти прозрачные рыбы позволили ученым визуализировать накопление токсичных веществ в организме и оценить эффективность препаратов. Результаты показали, что хлорфенирамин помог снизить уровень протопорфирина в печени и других тканях у мышей с ЭПП, особенно у самок, чьи метаболические процессы отличаются от таковых у самцов.

Дальнейшие эксперименты показали, что хлорфенирамин и другие антигистаминные препараты блокируют накопление порфирина, улучшая выведение токсина из организма и снижая воспаление. Этот механизм, по мнению ученых, можно воспроизвести при создании новых доступных лекарств для борьбы с ЭПП. Использование таких препаратов может предотвратить повреждения печени на ранних стадиях заболевания, что снизит необходимость трансплантации органа.

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