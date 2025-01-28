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Болезнь Альцгеймера предложили выявлять по голосу

IEEE: создана система для раннего выявления болезни Альцгеймера по голосу
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Ученые Хэфэйской академии наук (Китай) представили новую многозадачную систему обучения DEMENTIA для раннего выявления и оценки течения болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics.

Исследователи пояснили, что учитывая старение населения, болезнь Альцгеймера становится все более актуальной проблемой, и ранняя диагностика является ключом к улучшению состояния пациентов. Одним из первых признаков ухудшения когнитивных функций является нарушение речи.

Автоматизированный анализ речи, как неинвазивный и доступный метод, представляет собой перспективное направление для диагностики, но существующие подходы сталкиваются с проблемами в точности и интерпретируемости данных.

Команда профессора Ли Хая из Института физических наук Хэфэя разработала платформу DEMENTIA, которая использует гибридный механизм внимания для объединения речи, текста и экспертных знаний. Такой подход значительно повышает точность и клиническую применимость системы, позволяя более эффективно выявлять болезнь Альцгеймера.

В основе работы платформы лежат передовые технологии больших языковых моделей, которые фиксируют сложные взаимодействия в данных, что повышает точность диагностики и позволяет более точно прогнозировать состояние когнитивных функций. Анализ интерпретируемости показал, что система надежно поддерживает принятие клинических решений и может адаптироваться к различным наборам данных.

По словам ученых, платформа DEMENTIA обладает значительным потенциалом для решения некоторых проблем, связанных со старением населения. Исследователи отметили, что разработку можно использовать в клинической практике как инструмент мониторинга снижения когнитивных функций в дополнение к традиционным методам диагностики.

Ранее было названо нарушение сна, указывающее на болезнь Альцгеймера.

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