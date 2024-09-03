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Испытание вакцины от ВИЧ на обезьянах дало многообещающие результаты, заявили ученые

SciImmunol: прививка от ВИЧ сформировала иммунный ответ у молодых приматов

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Shutterstock

Американские ученые из медицинского центра Вейл Корнелл в Нью-Йорке испытали вакцину от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на детенышах нечеловекообразных обезьян. По их словам, полученные результаты приблизили создание прививки, которая даст пожизненный иммунитет от некогда неизлечимой болезни. Исследование опубликовано в научном журнале Science Immunology (SciImmunol).

ВИЧ преимущественно поражает иммунные клетки, называемые Т-клетками CD4, делая людей уязвимыми для других заболеваний. Без пожизненного лечения инфекция летальна.
В новом исследовании команда разработала препарат для стимуляции выработки антител, защищающих T-клетки CD-4 от ВИЧ.

Ученые ввели модифицированную вакцину пяти молодым приматам тремя дозами первичной вакцинации менее чем через неделю после рождения.

Затем обезьянам в несколько заходов ввели исходные белки оболочки ВИЧ, причем последнюю порцию животные получили в возрасте 78 недель, что примерно соответствует 4-5 годам для человека.

У трех из пяти приматов, получивших модифицированную версия вакцины для первичной обработки, выработались антитела, которые, по-видимому, были предшественниками искомого широко нейтрализующего ответа. Тесты показали, что антитела атаковали место, которое вирус использует для проникновения в Т-клетки CD4.

У одного из трех животных также проявились признаки развития зрелого, широко нейтрализующего ответа.

Ученые намерены продолжить эксперименты и добиться полной нейтрализации ВИЧ с помощью иммунитета.

Ранее исследователи были вынуждены прерывать испытания вакцины от ВИЧ из-за ее неэффективности.

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