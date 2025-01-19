Стало известно, когда далекие предки человека научились выживать в экстремальном климате

CEE: Homo erectus адаптировался к жизни в пустыне 1,2 млн лет назад

Международная группа антропологов из Канады, Испании, Танзании и других стран выяснили, когда человек прямоходящий (Homo erectus) научился выживать в пустынном климате. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Homo erectus считается одним из древнейших прямых предков современных людей. Человек прямоходящий появился около 2 млн лет назад в Восточной Африке и вымер, по разным оценкам, от 400 тыс. до 100 тыс. лет назад.

В новом исследовании команда собрала археологические, геологические и палеоклиматические данные в Энгаджи Наньори — ключевой точке раскопок в местах обитания ранних гоминидов в Танзании. От 1,2 млн до 1 млн лет назад в этом районе сохранялись полупустынные условия с характерной растительностью.

Результаты свидетельствуют, что группы Homo erectus здесь сумели постепенной адаптироваться к засушливому климату, возвращаясь к источникам пресной воды и разработав специальные зазубренные каменные орудия, позволявшие более эффективно разделывать мясо.

По словам ученых, их открытие опровергает предыдущие гипотезы, согласно которым лишь человек разумный (Homo sapiens) мог приспосабливаться к жизни в экстремальных средах. Данные говорят о том, что Homo erectus был универсальным видом, способным выживать в различных ландшафтах Африки и Евразии.

Ранее археологи выяснили, что неандертальцы научились разводить огонь еще 270 тыс. лет назад.