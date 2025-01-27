Недавний радиовсплеск поставил под сомнения существующие астрономические теории

Международная команда астрономов обнаружила быстрый радиовсплеск в созвездии Малой Медведицы. Он исходил из окраин древней эллиптической галактики, где не должно быть источников таких мощных явлений. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Быстрые радиовсплески — это мощные, но кратковременные импульсы радиоволн, которые длятся всего несколько миллисекунд. Их источники остаются загадкой для ученых, хотя считается, что они связаны с нейтронными звездами. Несмотря на их мимолетность, энергия, выделяемая в одном радиовсплеске, может быть сопоставима с энергией, излучаемой Солнцем за целый год.

Повторяющийся радиовсплеск, обозначенный как 20240209A, был обнаружен с помощью радиотелескопа CHIME. Анализ данных показал, что источник находится на расстоянии двух миллиардов световых лет от Земли, в окрестностях галактики, возраст которой превышает 11 миллиардов лет. Такие «мертвые» галактики больше не образуют новые звезды, что вызывает вопрос: как в таких условиях могла образоваться источник радиовсплесков?

«Это первый радиовсплеск, найденный за пределами мертвой галактики, да еще и на таком удалении от ее центра,» — отметила Вишванги Шах, ведущий автор исследования из Университета Макгилла. — «Наше открытие противоречит идее того, что радиовсплески связаны только с молодыми звездами.»

Команда исследователей использовала недавно созданные вспомогательные телескопы, чтобы точно определить местоположение источника. Эти инструменты в 20 раз увеличили точность наблюдений CHIME, что позволило определить конкретные области внутри галактик, где происходят всплески.

Кэлвин Леунг из Калифорнийского университета в Беркли подчеркнул, что данные телескопов позволят ежедневно фиксировать местоположение одного всплеска с высокой точностью.

«Это откроет путь к пониманию их происхождения,» — заявил он.

Новые данные позволяют предположить, что источник 20240209A находится в шаровом скоплении — плотном скоплении древних звезд за пределами галактики. Если гипотеза подтвердится, это станет вторым зарегистрированным случаем радиовсплеска, связанного с шаровым скоплением.

«Наблюдения показывают, что радиовсплески могут возникать в самых неожиданных местах,» — заявила Тарранех Эфтехари из Северо-Западного университета, еще один соавтор статьи.

Текущие открытия — лишь начало пути. Астрономы надеются, что дальнейшие наблюдения с помощью CHIME и новых телескопов помогут раскрыть тайны радиовсплесков, которые могут стать ключом к пониманию структуры и эволюции Вселенной.

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