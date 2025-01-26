Названа опасность введения грибов внутривенно

Идея введения грибов (например экстрактов или порошков «лечебных» грибов) внутривенно может привести к инфекциям, токсическому шоку и полиорганной недостаточности, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

Ранее стало известно, что россияне стали вводить себе в вены сперму, яйца и грибы, чтобы вылечиться от различных болезней. По их словам, так можно избавиться даже от рака.

«Идея введения грибов (например экстрактов или порошков «лечебных» грибов) внутривенно еще более странная и опасная. Иногда сторонники таких методов считают грибы «сверхпитательными», но этот путь применения не только нелогичен, но и смертельно опасен», – рассказала врач.

По ее словам, такой метод лечения несет в себе три основные опасности для организма.

«Грибы (даже пищевые, такие как шиитаке или рейши) перерабатываются в желудочно-кишечном тракте, а не в крови. Попадание их компонентов непосредственно в кровь может вызывать сильную воспалительную реакцию. Грибные споры или экстракты накладывают огромную нагрузку на иммунную систему, провоцируя сепсис или тяжелые грибковые инфекции. Известны случаи, когда люди пытались вводить себе такие вещества внутривенно, в итоге это приводило к полиорганной недостаточности и токсическому шоку», – заключила врач.

Ранее ученые предложили использовать сок грейпфрута против рака толстой кишки.