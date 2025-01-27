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В Китае нашли останки человека с большим объемом мозга, чем у современных людей

CNN: найденные в Китае останки человека могут относиться к новому виду
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Depositphotos

В Китае нашли останки человека с большим объемом мозга, чем у современных людей, что может стать доказательством существования нового вида. Об этом сообщает телеканал CNN.

Останки были найдены в 1970-х годах на границе провинций Шаньси и Хэбэй. Они представляют собой 21 окаменелость, которые относились к 16 людям, жившим 200–160 тысяч лет назад.

Изучением останков занялись профессор кафедры антропологии Гавайского университета в Маноа Кристофер Бэй и старший профессор Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине Ву Сюцзе. После изучения ученые предположили, что окаменелости могут относиться к ранее неизвестному древнему гоминина.

Отличительной чертой возможного предка человека является большой мозг. Предполагается, что его объем черепа может достигать 1700–1800 кубических сантиметров против 1450 кубических сантиметров у современного человека. Бэй и Ву предложили назвать новый вид Homo juluensis (от китайского ju lu — «огромная голова»).

23 января американские ученые из Университета штата Огайо нашли доказательства деятельности гомининов в Румынии 1,95 млн лет назад. Это на 500 тыс. лет раньше предыдущих оценок.

Ранее ученые открыли новый вид человека, живший в Азии 300 тыс. лет назад.

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