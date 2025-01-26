Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена молекула, улучшающая память на ранних стадиях болезни Альцгеймера

BJP: препарат WIN55,212-2 улушает память на ранних стадиях болезни Альцгеймера
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Страны Басков (Испания) обнаружили, что противораковое вещество WIN55.212-2 может улучшить когнитивные функции, включая память, на ранних стадиях развития нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Pharmacology (BJP).

Ученые объяснили, что на начальной стадии болезни Альцгеймера повреждается регулирующая память и обучение холинергическая система — нейромодуляторная система мозга, включающая в себя совокупность холинергических нейронов, их нервных волокон и синапсов.

В ответ на это активизируется другая система — каннабиноидная, которая пытается защитить мозг от дальнейших повреждений. Экспериментальное введение крысам с нейродегенеративными заболеваниями препарата WIN55.212-2 восстанавливало способность к обучению и пространственной ориентации до уровня, свойственного здоровым животным.

Чтобы понять, как именно происходит улучшение когнитивных функций, ученые разработали уникальную методику для идентификации и анатомического определения липидов в мозге. Эта техника позволяет точно изучить изменения в мозге на клеточном уровне.

В ходе экспериментов было показано, что после воздействия препарата активируется каннабиноидная система, а также усиливается деятельность поврежденных холинергических нейронов и синтез липидов, содержащих холин. Эти липиды являются предшественниками ацетилхолина — нейромедиатора, ответственного за память и обучение.

Учёные уверены, что это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения деменции, особенно на ранних стадиях заболевания. По их мнению, под воздействием WIN55.212-2 организм начинает активнее использовать каннабиноидную систему для защиты мозга, что естественным образом повышает когнитивные функции.

Ранее ученые выяснили, какие клетки мозга стареют быстрее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами