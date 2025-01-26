Найдена молекула, улучшающая память на ранних стадиях болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Страны Басков (Испания) обнаружили, что противораковое вещество WIN55.212-2 может улучшить когнитивные функции, включая память, на ранних стадиях развития нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Pharmacology (BJP).

Ученые объяснили, что на начальной стадии болезни Альцгеймера повреждается регулирующая память и обучение холинергическая система — нейромодуляторная система мозга, включающая в себя совокупность холинергических нейронов, их нервных волокон и синапсов.

В ответ на это активизируется другая система — каннабиноидная, которая пытается защитить мозг от дальнейших повреждений. Экспериментальное введение крысам с нейродегенеративными заболеваниями препарата WIN55.212-2 восстанавливало способность к обучению и пространственной ориентации до уровня, свойственного здоровым животным.

Чтобы понять, как именно происходит улучшение когнитивных функций, ученые разработали уникальную методику для идентификации и анатомического определения липидов в мозге. Эта техника позволяет точно изучить изменения в мозге на клеточном уровне.

В ходе экспериментов было показано, что после воздействия препарата активируется каннабиноидная система, а также усиливается деятельность поврежденных холинергических нейронов и синтез липидов, содержащих холин. Эти липиды являются предшественниками ацетилхолина — нейромедиатора, ответственного за память и обучение.

Учёные уверены, что это открытие может стать основой для разработки новых методов лечения деменции, особенно на ранних стадиях заболевания. По их мнению, под воздействием WIN55.212-2 организм начинает активнее использовать каннабиноидную систему для защиты мозга, что естественным образом повышает когнитивные функции.

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