Уколы Оземпика могут привести к уменьшению размеров сердца, выяснили ученые

Ученые из Университета Альберты установили, что использование инъекционных препаратов для снижения веса (таких как Оземпик) может привести к потере объема мышечной массы, в том числе миокарда. Результаты исследования опубликованы в JACC: Basic to Translational Science.

Препарат Оземпик (содержит действующее вещество семаглутид), изначально был разработан для того, чтобы помочь взрослым пациентам с диабетом второго типа контролировать уровень сахара в крови. Также этот препарат — и множество других препаратов этого класса — используются как эффективное средство от ожирения вследствие их способности снижать аппетит.

Ученые объяснили, что быстрая потеря веса, обусловленная эффектом препаратов, чревата утратой большого количества мышечной массы. Это может привести к множеству долгосрочных проблем со здоровьем, включая снижение иммунитета, повышенную уязвимость к инфекциям и медленное заживление ран.

Чтобы выяснить, может ли потеря мышечной массы при применении Оземпика повлиять на объем миокарда, ученые провели эксперимент на мышах. На первом этапе животных «посадили» на высокожировую и высокоуглеводную диету на 10 недель. Затем мышам вводили семаглутид в дозе 120 мкг/кг/день в течение 21 дня.

Грызуны, получавшие семаглутид, потеряли около 30% общего веса тела и 65% жировой массы. Семаглутид также вызвал снижение массы левого желудочка сердца по данным эхокардиографии, общего веса органа и площади кардиомиоцитов (мышечных клеток сердца) несмотря на отсутствие изменений в толщине задней стенки левого желудочка или толщины межжелудочковой перегородки.

По словам ученых, потеря мышечной массы из-за снижения веса может усугубить такие состояния, как саркопеническое ожирение, характеризующееся сочетанием высокого содержания жира в организме и низкой массы скелетных мышц, что приводит к ухудшению здоровья, в том числе к сердечно-сосудистым заболеваниям и повышению риска летального исхода.

Ранее было установлено, что поражение правого желудочка сердца опаснее, чем левого.