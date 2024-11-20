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Диета может смягчить симптомы тяжелого заболевания нервной системы

Glia: низкожировая диета может смягчить симптомы рассеянного склероза

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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Диета с высоким содержанием насыщенных жиров усугубляет состояние пациентов с рассеянным склерозом. В исследовании, опубликованном в журнале Glia, ученые нашли возможный способ борьбы с этим. Также они показали, что диета с ограничением жиров может смягчить симптомы болезни.

При рассеянном склерозе иммунная система человека атакует оболочку нервов. В результате развиваются разнообразные неврологические нарушения, включая расстройства зрения, движений, речи и т.д. Для лечения используют препараты, подавляющие гиперактивацию иммунитета, но точные механизмы рассеянного склероза неизвестны.

В новой работе ученые выяснили, что высокожировая диета (богатая пальмовым маслом) усугубляет симптомы у мышей с моделью рассеянного склероза. Ранее было показано, что в развитии рассеянного склероза могут играть роль церамиды — особые вещества, входящие в состав клеточной мембраны. Поэтому ученые решили сосредоточиться на влиянии церамидов.

Оказалось, что выключение ферментов CerS5 и CerS6 защищало мышей от вреда высокожировой диеты. Эти ферменты отвечают за производство нескольких видов церамидов, включая C16. Его уровень также может снизить питание с ограничением насыщенных жиров. В экспериментах на животных это приводило к смягчению симптомов склероза.

Ранее ученые нашли связь между деменцией и печенью.

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