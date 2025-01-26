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Ученые узнали, где лежат кости самых первых динозавров на Земле

CurBio: скелеты древнейших динозавров могут залегать в Сахаре и лесах Амазонки
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«Cemitrio dos Pterossauros» Quarry/Nature Portfolio

Британские палеонтологи из Университетского колледжа Лондона нашли возможные места появления первых динозавров на Земле. Согласно их выводам, древнейшие останки доисторических ящеров могут покоиться под песками пустыни Сахары и джунглями Амазонки. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Известные окаменелости предполагают, что динозавры возникли около 230 млн лет назад в южных регионах древнего суперконтинента Гондвана, включавшего современные Южную Америку, Африку, Индию, Австралию и Антарктиду.

В новом исследовании команда смоделировала распространение самых ранних динозавров, включив известные эволюционные связи между группами этих животных, а также климатические и географические барьеры.

Результаты показали, что самые ранние динозавры, вероятно, появились в жарких экваториальных регионах Гондваны, которые включают современную Амазонию, пустыню Сахара и бассейн Конго. Эти динозавры были бы намного меньше своих потомков, не превышая размерами кур или собак.

Палеонтологи предполагают, что самые ранние динозавры были адаптированы к высоким температурам. Некоторые из их потомков, включая гигантских бронтозавров и диплодоков, сохранили свое предпочтение к жаркому и засушливому климату.

Ранее в Китае показали огромный череп неизвестного динозавра.

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