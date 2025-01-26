На окраине нашей галактики нашли гигантские голубые шары неизвестного происхождения

arXiv: ледяные сферы в 10 раз больше Солнечной системы обнаружили в Млечном пути

Японские ученые из Университета Ниигаты нашли пару загадочных ледяных шаров в десятках тысяч световых лет от Земли. Их происхождение пока не удалось объяснить с помощью известной физики. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных публикаций arXiv.

Астрономы сделали открытие с помощью телескопов AKARI в Японии и Атакамской большой антенной решетки (ALMA) в Чили.

Наблюдения показали, что объекты представляют собой голубые сферы, размеры которых в 10 раз превышают масштабы Солнечной системы. Шары расположены в 30,3 тыс. и 43,7 тыс. световых лет от Земли.

«Оба объекта демонстрируют глубокие особенности поглощения льда и пыли, которые часто наблюдаются во вкрапленных молодых звездных объектах или фоновых звездах, находящихся за плотными облаками. Однако они не расположены ни в известных областях звездообразования, ни в открытых плотных облаках», — отметили ученые.

Астрономы предположили, что сферы могут представлять ранее неизвестный тип изолированных ледяных объектов.

Ранее ученые зафиксировали в космосе звуки, напоминающие щебет птиц.