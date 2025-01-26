Астрономы из России и Китая зафиксировали загадочный космический взрыв из начала времен

Международная группа ученых из Китая, России, США, Великобритании, Германии и других стран зарегистрировала необычный выброс низкоэнергетического рентгеновского излучения длительностью 17 минут. Как показали дальнейшие наблюдения, это событие произошло на заре существования Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Команда сделала открытие с помощью рентгеновского телескопа «Эйнштейн» определила этот рентгеновский взрыв как «мягкий» и присвоила ему обозначение EP240315a.

Согласно подсчетам, EP240315a случился в 12,5 млрд световых лет от Земли, когда Вселенная достигла лишь 10% от своего нынешнего возраста.

По словам ученых, странность EP240315a заключается в скорости движения его излучения. Всплеск совпал с древним гамма-выбросом GRB 240315C, однако его лучи отстали от лучей GRB 240315C более чем на шесть минут (372 секунды). Обычно задержка в таких случаях составляет лишь несколько десятков секунд, и такой долгой паузы в подобных случаях никогда раньше не наблюдалось.

Астрономы отметили, что необъяснимый феномен удалось засечь благодаря чувствительности телескопа «Эйнштейн», запущенного лишь год назад.

Открытие позволит ученым лучше понять процессы эволюции Вселенной.

Ранее исследователи проверили симметрию Вселенной с помощью слияния черных дыр.