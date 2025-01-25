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Изюм помогает контролировать уровень сахара в крови, выяснили ученые

PubMed: изюм снижает уровень глюкозы в течение двух часов после еды
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Lars Hallstrom/imageBROKER.com/Global Look Press

Команда исследователей из Америки и Канады обнаружила, что изюм помогает людям с диабетом второго типа контролировать уровень сахара в крови. Этот продукт, богатый железом, клетчаткой и полифенолами, способен снижать уровень глюкозы в течение двух часов после еды. Результаты исследования опубликованы на портале PubMed.

Диабет второго типа характеризуется нехваткой или неправильным функционированием гормона инсулина, который помогает организму перерабатывать сахар. Поэтому важнейшей задачей является поддержание стабильного уровня глюкозы. Умеренное потребление фруктозы, содержащейся в натуральных продуктах, таких как изюм, оказывает положительное влияние на обменные процессы.

В ходе эксперимента десять здоровых добровольцев практиковали три разных варианта питания: контрольный (с белым хлебом) и два с разными порциями изюма (69 и 28 граммов). Результаты показали, что обе диеты с высоким содержанием изюма значительно снижали уровень сахара в крови и уменьшали инсулиновую реакцию по сравнению с белым хлебом.

Несмотря на очевидную пользу, специалисты рекомендуют употреблять изюм в умеренных количествах и проконсультироваться с врачом перед изменением рациона.

Ранее лекарство от диабета оказалось способно защитить от рака кожи.

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