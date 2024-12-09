Луки и стрелы первобытных европейцев удивили ученых техническим совершенством

Испанские ученые из Автономного университета Барселоны сделали открытие в области использования луков и стрел во времена раннего неолита на юге Европы. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда проанализировала стрелы и древнейшие в Европе тетивы луков, изготовленные около 7000 лет назад. Их нашли в пещере Лос-Мурсьелагос в районе Альбуньола, расположенного в провинции Гранада.

«Идентификация этих тетив знаменует собой важный шаг в изучении неолитического оружия. Мы не только смогли подтвердить использование сухожилий животных для их изготовления, но и идентифицировали род или вид животных, от которых они произошли», — отметили специалисты.

Оказалось, что древние жители Пиренейского полуострова плели тетивы из сухожилий трех видов зверей — диких кабанов, косуль и коз.

Специалисты также рассмотрели хорошо сохранившиеся стрелы. Метательные снаряды имели композитную конструкцию из древесины ивы и оливкового дерева, а также тростника.

Такая компоновка с легкой задней частью улучшила баллистические свойства стрел. Интересно, что их наконечники были сделаны из дерева без костяного или каменного острия. Ученые намерены выяснить, для каких целей древние охотники использовали подобное снаряжение.

Наконец, древки стрел были покрыты берестяной смолой — материалом, полученным путем контролируемой термической обработки коры этого дерева, который использовался не только из-за его защитных свойств, но, вероятно, и в декоративных целях, что придавало снаряжению эстетическую и функциональность.

Ранее ученые нашли древнейшие в мире наконечники стрел за пределами Африки.