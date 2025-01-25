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Ученые разработали космический «светофор» для спутников

Horizon: создана система защиты орбитальных аппаратов от геомагнитных бурь
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Depositphotos

Ученые из Немецкого исследовательского центра наук о Земле в Потсдаме разработали алгоритм под названием PAGER для регулирования движения спутников во время космических штормов. Она действует по принципу «светофора», вводя цветовые коды в зависимости от уровня угрозы. Исследование опубликовано в научном журнале Horizon.

Геомагнитная буря возникает, когда мощное извержение на Солнце взаимодействует с магнитным полем нашей планеты. Частицы солнечного ветра нагреваются внутри магнитосферы и становятся опасны для спутников.

Большинство аппаратов находится в радиационных поясах нашей планеты, которые при солнечных выбросах превращаются в сложную среду для орбитальной техники.

PAGER сигнализирует операторам спутников о текущей ситуации в космосе. Красный код говорит о необходимости перевести аппараты в защитный режим. Желтый код предупреждает о возможной угрозе, тогда как зеленый сигнализирует о безопасной обстановке.

Прогнозы системы выполняют компьютеры Немецкого исследовательского центра наук о Земле. Точность работы алгоритма оценили в 80%.

В настоящее время авторы разработки совершенствуют PAGER с помощью машинного обучения и сбора большего количества данных о космической среде.

Ранее на Солнце зафиксировали выброс черной плазмы.

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