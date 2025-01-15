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Лекарство от диабета оказалось способно защитить от рака кожи

JDD: препарат от диабета метформин снижает риск развития рака кожи
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Ученые из Университета Брауна (США) установили, что прием сахароснижающего препарата метформина может сократить риск развития злокачественных опухолей на поверхности кожи. Результаты исследования опубликованы в Journal of Drugs in Dermatology.

В исследовании приняли участие более восьми тысяч пациентов с базально-клеточным раком кожи, около 4100 добровольцев с плоскоклеточным раком и группа здоровых людей, состоящая из более чем восьми тысяч человек.

Данные каждого пациента с раком кожи сопоставили с информацией о четырех здоровых людях того же возраста, расы, этнической группы и пола. Результаты показали, что у участников европейского происхождения, принимавших метформин, риск развития злокачественных эпителиом кожи был значительно снижен.

Прием метформина не продемонстрировал защитного эффекта у темнокожих пациентов с плоскоклеточным раком. Исследователи считают, что это расхождение может быть связано с тем, что у таких пациентов рак часто развивается в областях кожи, не подвергающихся воздействию солнечного света, и связан с хроническими рубцами и воспалениями, на которые метформин может не оказывать воздействия.

Ученые предполагают, что метформин может оказывать защитное действие, регулируя механизмы, которые блокируют доступ раковых клеток к энергии и питательным веществам. Также лекарство может подавлять способность злокачественных клеток к росту и размножению. Препарат способствует гибели дефектных клеток, усиливает иммунный ответ на раковые клетки, снижает воспаление и препятствует образованию новых кровеносных сосудов в опухолях кожи.

Ученые предположили, что дальнейшие исследования могут подтвердить возможность использования метформина в качестве химиопрофилактического средства для предотвращения рака кожи.

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