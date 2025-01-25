Названа опасность лечения рака уколами спермы

Лечение инъекциями спермы может привести к возникновению анафилактического шока и острым воспалительным инфекциям, рассказала «Газете.Ru» врач-гематолог, химиотерапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Рамиля Голубенко.

Ранее стало известно, что россияне стали вводить себе в вены сперму, яйца и грибы, чтобы вылечиться от различных болезней. По их словам, так можно избавиться даже от рака.

«Сперма содержит белковые соединения, которые организм может воспринять как чужеродный материал, провоцируя сильнейшую иммунную реакцию и даже анафилактический шок. Уколы собственной спермы в этом плане безопаснее, так как это собственный биоматериал организма. Однако эффективность все так же ничем не доказана», – рассказала врач.

Еще одно последствие – это инфекционные осложнения. Сперма может быть носителем инфекций (включая вирусы, бактерии и грибки), которые при введении в кровеносную систему вызывают системные заболевания.

«Наконец, нельзя не сказать еще об одном негативном последствии подобных методик. Увлечение «альтернативной медициной» заставляет пациентов тратить время на неэффективные или даже опасные методы и откладывать адекватное лечение. В некоторых случая такая потеря времени может быть критичной. Например, в терапии онкологических заболеваний даже пара месяцев «отсрочки» может обернуться фатальными последствиями», – заключила врач.

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