проект

>

Врач рассказал, можно ли сбить температуру мороженым

Врач Садиков: мороженое не собьет температуру при ОРВИ

close
Kseniia Perminova/Shutterstock/FOTODOM

При температуре эффект от мороженого будет несильным. Оно не поможет сбить температуру, рассказал «Газете.Ru» руководитель клиники оториноларингологии Европейского Медицинского Центра (EMC) Илья Садиков.

«Мороженое не сможет сбить температуру, поэтому лучше прибегнуть к другим методам. Значительно эффективней обтирание холодной водой, охлаждающие компрессы на места прохождения крупных сосудов. Но важно иметь ввиду, что при высокой температуре самолечение крайне опасно, поэтому обязательно нужно обратиться ко врачу», — заключил Садиков.

При высокой температуре (от 38 градусов и больше) или если температура переносится плохо, важно обратится к врачу и понять причину повышения температуры. И дальше действовать уже по его рекомендациям.

Кроме того, как правило, на фоне высокой температуры аппетит снижен и мало кому хочется есть. При температуре важнее поддерживать водный баланс и пить достаточное количество жидкости.

Ранее врач рассказал, можно ли есть мороженое при больном горле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами