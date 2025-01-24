Врач рассказал, можно ли сбить температуру мороженым

При температуре эффект от мороженого будет несильным. Оно не поможет сбить температуру, рассказал «Газете.Ru» руководитель клиники оториноларингологии Европейского Медицинского Центра (EMC) Илья Садиков.

«Мороженое не сможет сбить температуру, поэтому лучше прибегнуть к другим методам. Значительно эффективней обтирание холодной водой, охлаждающие компрессы на места прохождения крупных сосудов. Но важно иметь ввиду, что при высокой температуре самолечение крайне опасно, поэтому обязательно нужно обратиться ко врачу», — заключил Садиков.

При высокой температуре (от 38 градусов и больше) или если температура переносится плохо, важно обратится к врачу и понять причину повышения температуры. И дальше действовать уже по его рекомендациям.

Кроме того, как правило, на фоне высокой температуры аппетит снижен и мало кому хочется есть. При температуре важнее поддерживать водный баланс и пить достаточное количество жидкости.

Ранее врач рассказал, можно ли есть мороженое при больном горле.