На формирование привычки уходит не 21 день, выяснили ученые

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили, что новые привычки формируются примерно в течение 59–66 дней, но на их закрепление может занять около года. Результаты исследования опубликованы в журнале Healthcare.

К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента, в котором приняли участие более 2600 человек. Также выяснилось, что на успешность формирования привычки влияют различные факторы, такие как частота выполнения действия, время, затраченное на его практику, и интенсивность ощущения удовольствия при выполнении.

Дополнительно исследование показало, если привычка включает утренние рутинные действия, шансы на успех значительно выше. Положительные эмоции при формировании привычки также ускоряли ее закрепление. Ученые также отметили, что для доведения желаемого действия «до автоматизма» может потребоваться до 335 дней.

Хотя для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования, ученые уверены, что полученные данные могут стать основой для эффективных программ общественного здравоохранения, направленных на профилактику заболеваний и поддержание здорового образа жизни.

Ранее были названы две привычки, повышающие риск возникновения мигрени.