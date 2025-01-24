Ученый воссоздал физические законы вымышленной вселенной Джорджа Мартина

Иэн Трегиллис, физик из Лос-Аламосской национальной лаборатории и один из авторов серии книг «Дикие Карты», решил применить научный метод к миру фантастики. Он разработал формулу, описывающую динамику вирусной системы вымышленной вселенной, созданной Джорджем Р.Р. Мартином. Работа опубликована в журнале American Journal of Physics (AJP).

Джордж Р.Р. Мартин, известный американский писатель и сценарист, стал широко известен благодаря своему циклу романов «Песнь льда и пламени», который лег в основу популярного телесериала «Игра престолов». Новое исследование содержит результат совместной работы самого Мартина и Трегиллиса, где они предлагают формулу для описания поведения вируса в мире «Диких Карт». Это первая научная публикация Мартина.

Серия «Дикие Карты», насчитывающая более 30 книг, описывает мир, в котором инопланетный вирус, называемый «Дикой Картой», изменяет человеческую ДНК. Идея изучить научную сторону этого явления пришла после обсуждения фанатами различных теорий на официальном сайте серии.

«Как и всякий физик, я начал с простых расчетов, но потом увлекся процессом», — признался Трегиллис.— «Меня заинтересовало, сможет ли простая физическая модель объединить все аспекты идеи книги».

Он отметил, что разработка модели была захватывающим процессом. Перепробовав различные подходы, такие как использование фрактальных моделей или термодинамики, он и Мартин остановились на лагранжевом методе, который рассматривает различные пути развития системы. Это ключевой принцип физики, делающий данную работу ценным образовательным ресурсом.

«Мы преобразовали абстрактную задачу о последствиях вируса «Дикая Карта» в простую динамическую систему. Поведение этой системы определяет вероятностное распределение исходов событий», — объяснил Трегиллис.

При этом ученые подчеркивает, что это не строгий закон для всей серии книг, и он вполне допускает различные трактовки истории.

«Важно помнить, что хорошая история всегда строится вокруг персонажей: их желаний, нужд, преград и того, как они взаимодействуют с окружающим миром», — заметил Трегиллис. «Сам вирус — это скорее повод для создания мира «Диких Карт», их обитателей и сюжетов, вытекающих из их действий».

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