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Ученым впервые удалось поймать молекулы в ловушку для выполнения квантовых операций

Nature: молекулы впервые использованы для выполнения квантовых операций
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Grace DuVal

Команда ученых из Гарвардского университета под руководством профессора химии и физики Кан-Куэна Ни впервые смогла удерживать молекулы и использовать их для выполнения квантовых операций. Это открывает новые возможности для применения молекулярных структур в квантовых вычислениях. Работа опубликована в журнале Nature.

Молекулы долгое время не использовались в квантовых вычислениях из-за их сложной внутренней структуры и нестабильности. В отличие от более простых частиц, таких как атомы или ионы, молекулы трудно контролировать, что затрудняет их применение в качестве кубитов — базовых единиц информации в квантовых компьютерах.

Ученые смогли стабилизировать молекулы натрий-цезия (NaCs), используя оптические пинцеты — узконаправленные лазерные лучи, которые охлаждают молекулы до ультрахолодных температур. Это позволило минимизировать их движение и использовать электрическое взаимодействие для выполнения квантовых операций.

Команда провела эксперимент, в котором две молекулы NaCs были запутаны, создавая так называемое двухкубитное состояние Белла (состояние квантовой запутанности двух кубитов) с точностью 94%. Это стало возможным благодаря использованию квантового логического элемента iSWAP, который изменяет состояния кубитов.

Запутанные состояния молекул открывают путь к созданию молекулярных квантовых компьютеров. Такие устройства могут использовать богатую внутреннюю структуру молекул для обработки данных с беспрецедентной скоростью и точностью.

«Это важный шаг к созданию молекулярной платформы для квантовых вычислений», — отметила соавтор исследования Энни Пак. Она добавила, что уникальные свойства молекул предлагают широкий спектр новых возможностей для развития квантовых технологий.

Теперь исследователи планируют работать над улучшением стабильности системы и расширением возможностей управления молекулами.

Ранее ученые показали, как квантовая «пуповина» связывает металлы и изоляторы.

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