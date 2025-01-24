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Названа диета, которой нужно придерживаться при ангине

Врач Лунев: при острых инфекциях нельзя есть еду температурой ниже 15 градусов

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Всем пациентам с острым тонзиллофарингитом (ангиной) и другими острыми инфекциями рекомендуется избегать холодной пищи и придерживаться определенной диеты, при которой температура еды должна быть выше 15 градусов. Об этом рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунев.

«Согласно клиническим рекомендациям, всем пациентам с острыми инфекциями назначается диета, при которой температура еды должна быть выше 15 градусов. Как правило, стол №13 – диета при острых инфекционных заболеваниях или ОВД – основной вариант стандартной диеты», – объяснил Лунев.

Стол №13 включает нежирные бульоны, мясо и рыба, вермишель, разваренные каши с добавлением молока или бульона, подсушенный пшеничный хлеб, кисломолочные продукты и творог, сладкие и кисло-сладкие фрукты и ягоды, сахар, мед, джем и другие.

«Мороженое способно незначительно и на короткий срок облегчить боль в горле, однако следует помнить, что его чрезмерное употребление может привести к переохлаждению, головной боли из-за холода и ухудшению симптомов заболевания», – заключил врач.

Ранее «Газете.Ru» рассказали, можно ли есть мороженное после удаления миндалин.

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