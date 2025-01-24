Ученые встревожились из-за глобальной катастрофы

Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось, утверждает профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд. Об этом сообщает The Daily Mail.

В публикации отмечается, что трещина длиной порядка 56,5 км в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью около 1,5 см в год.

По новым расчетам специалистов, континент может разделиться в ближайшие один-пять миллионов лет, хотя ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет, добавил Макдональд.

Он добавил, что может произойти ситуация, когда воды Индийского океана хлынут и затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины.

Макдональд добавил, что разделение Африки может привести к появлению нового континента и океана, который будет таким же глубоким, как Атлантический.

До этого австралийские ученые из Кертинского университета совместно с китайскими коллегами из лаборатории Лаошань в Циндао пришли к выводу, что мантия Земли разделена на две части. Этот процесс отражает создание и разрушение суперконтинента Пангея.

Ранее ученые обнаружили огромные волны в мантии Земли.