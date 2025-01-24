Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые встревожились из-за глобальной катастрофы

Daily Mail: Африканский континент расколется намного быстрее, чем предполагалось
close
Depositphotos

Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось, утверждает профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд. Об этом сообщает The Daily Mail.

В публикации отмечается, что трещина длиной порядка 56,5 км в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью около 1,5 см в год.

По новым расчетам специалистов, континент может разделиться в ближайшие один-пять миллионов лет, хотя ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет, добавил Макдональд.

Он добавил, что может произойти ситуация, когда воды Индийского океана хлынут и затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины.

Макдональд добавил, что разделение Африки может привести к появлению нового континента и океана, который будет таким же глубоким, как Атлантический.

До этого австралийские ученые из Кертинского университета совместно с китайскими коллегами из лаборатории Лаошань в Циндао пришли к выводу, что мантия Земли разделена на две части. Этот процесс отражает создание и разрушение суперконтинента Пангея.

Ранее ученые обнаружили огромные волны в мантии Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами