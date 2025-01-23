Ученые раскрыли тайны движения кораллов

Исследователи из Квинслендского технологического университета под руководством доктора Бретта Льюиса изучили, как грибовидный коралл Cycloseris cyclolites перемещается, ориентируется и реагирует на свет в своей естественной среде обитания. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Cycloseris cyclolites — это вид небольших грибовидных кораллов, которые могут перемещаться в разные места на рифе в поисках наиболее благоприятных условий освещения.

«Не все кораллы прикреплены к субстрату; некоторые ведут одиночный образ жизни, что позволяет им мигрировать в предпочтительные места обитания», — отметил доктор Льюис.— «Однако образ жизни этих подвижных кораллов, в том числе то, как они передвигаются и ориентируются при миграции, остается в значительной степени неясным».

Благодаря высокоскоростной покадровой съемке ученые смогли обнаружить, что коралл Cycloseris cyclolites передвигается с помощью уникального механизма, известного как импульсное раздувание. Этот процесс представляет собой ритмичные сокращения тканей коралла, которые раздуваются и сдуваются, позволяя ему перемещаться, подобно тому, как это делают медузы.

Также было установлено, что коралл Cycloseris cyclolites явно предпочитает синий свет: 86,7% кораллов двигаются в сторону источников синего света, в то время как для белого света этот показатель составляет всего лишь 20%. Способность кораллов различать различные длины волн света согласуется с их предпочтением более глубоководных мест обитания, где преобладает синий свет.

По мнению ученых, понимание стратегий передвижения кораллов поможет выяснить, как мигрирующие кораллы адаптируются к изменениям условий окружающей среды.

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