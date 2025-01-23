Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайны движения кораллов

PLOS One: грибовидные кораллы перемещаются подобно медузам
close
Tel Aviv University

Исследователи из Квинслендского технологического университета под руководством доктора Бретта Льюиса изучили, как грибовидный коралл Cycloseris cyclolites перемещается, ориентируется и реагирует на свет в своей естественной среде обитания. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Cycloseris cyclolites — это вид небольших грибовидных кораллов, которые могут перемещаться в разные места на рифе в поисках наиболее благоприятных условий освещения.

«Не все кораллы прикреплены к субстрату; некоторые ведут одиночный образ жизни, что позволяет им мигрировать в предпочтительные места обитания», — отметил доктор Льюис.— «Однако образ жизни этих подвижных кораллов, в том числе то, как они передвигаются и ориентируются при миграции, остается в значительной степени неясным».

Благодаря высокоскоростной покадровой съемке ученые смогли обнаружить, что коралл Cycloseris cyclolites передвигается с помощью уникального механизма, известного как импульсное раздувание. Этот процесс представляет собой ритмичные сокращения тканей коралла, которые раздуваются и сдуваются, позволяя ему перемещаться, подобно тому, как это делают медузы.

Также было установлено, что коралл Cycloseris cyclolites явно предпочитает синий свет: 86,7% кораллов двигаются в сторону источников синего света, в то время как для белого света этот показатель составляет всего лишь 20%. Способность кораллов различать различные длины волн света согласуется с их предпочтением более глубоководных мест обитания, где преобладает синий свет.

По мнению ученых, понимание стратегий передвижения кораллов поможет выяснить, как мигрирующие кораллы адаптируются к изменениям условий окружающей среды.

Ранее ученые нашли бактерии, попавшие в бесконечную эволюционную петлю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами