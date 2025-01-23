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Стало известно, какая упаковка продуктов приводит к их загрязнению

ACSFood: упаковка с наночастицами серебра загрязняет продукты
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The American Chemical Society

Ученые под руководством химика Тимоти Дункана из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выяснили, что упаковка с антибактериальными свойствами, содержащая серебряные наночастицы, может загрязнять твердые и сухие продукты. Работа опубликована в журнале ACS Food Science & Technology (ACSFood).

Серебро уже давно используется в качестве антибактериального средства, но его применение в пищевой упаковке в виде наночастиц стало популярным лишь недавно. Исследования уже показывали, что такие наночастицы могут проникать в жидкие и гелеобразные продукты, однако их влияние на здоровье человека до сих пор остается малоизученным. Из-за этого во многих странах, включая США, использование наночастиц в пищевой упаковке запрещено.

Ученые создали образцы полиэтиленовой упаковки с добавлением серебряных наночастиц и протестировали их с различными продуктами: мукой, сыром, рисом и листьями шпината. Продукты хранили в условиях, приближенных к бытовым.

Анализ упаковок с использованием масс-спектрометрии выявил, что наночастицы серебра проникали в продукты, причем уровень загрязнения зависел от типа продукта и площади контакта с упаковкой. Наибольшая степень загрязнения была обнаружена у сыра, а наименьшая — у шпината. Также ученые отметили, что большая часть загрязнений сосредоточена на поверхности продуктов, и их можно удалить простым промыванием.

По мнению исследователей, работа поднимает вопросы о безопасности использования серебряных наночастиц в пищевой промышленности и подчеркивает необходимость дальнейших исследований их воздействия на здоровье человека.

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