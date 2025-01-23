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Ученые показали, как пчелы носят крошечные QR-коды для изучения устройства улья

HardwareX: пчелы с QR-кодами раскрыли секреты ульев
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Pennsylvania State University

Ученые из Университета Пенсильвании впервые в мире прикрепили к спинам пчел крошечные QR-коды, чтобы отслеживать их полеты. Это позволило узнать, сколько времени пчелы проводят за пределами улья, и понять особенности их поиска пищи. Работа опубликована в журнале HardwareX.

Разработанная система работает на солнечной энергии и обходится всего в $1500 за один комплекс для шести ульев. Это делает ее доступной для пчеловодов и ученых.

«Этот проект позволяет ученым наблюдать за пчелами с точностью, недоступной человеческому глазу,» — объяснила Маргарита Лопес-Урибе, ведущий автор исследования.

Исследователи снабдили QR-кодами более 32 тысяч пчел в шести ульях на территории штатов Пенсильвания и Нью-Йорк. Эксперимент показал, что большинство вылетов пчел длится от одной до четырех минут. Однако около трети пчел остаются вне улья более двух часов, что может свидетельствовать о дальних поисках пищи или другом поведении. Благодаря системе ученые также узнали, что рабочие пчелы живут дольше, чем считалось ранее: вместо привычных 28 дней они активно летают до шести недель.

В дальнейшем команда планирует расширить исследования, чтобы изучить поведение других видов пчел, а также провести обучающие мастер-классы для пчеловодов. Ученые также надеются выяснить, действительно ли пчелы могут пролетать до 10 километров от улья, как принято считать, или их радиус полета значительно меньше.

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