В России нашли способ укрепить дороги с помощью стеклопластикового мусора

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод утилизации изделий из оптоволокна, использовав его в строительстве новых дорог, мостов и аэродромов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Оптоволокно состоит из стекла и пластика, которые под воздействием ультрафиолета выделяют в окружающую среду тяжелые металлы: свинец, мышьяк и кадмий. Эти токсины могут вредить здоровью человека, замедляя интеллектуальное развитие, а также провоцируя сердечно-сосудистые болезни и поражения центральной нервной системы.

Ученые Пермского Политеха разработали смесь асфальтобетона с армирующей добавкой из оптоволоконных отходов.

«Мы исследовали смеси асфальтобетона с разным содержанием оптоволокна: 0,1, 0,5, 1 и 1,5%. Последняя смесь показала лучшие характеристики предела прочности при температуре 20°С.

Испытания позволили рекомендовать асфальтобетон с содержанием 1,5% оптоволокна как наиболее оптимальный для укрепления дорожного покрытия», — уточнил профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ, доктор технических наук Константин Пугин.

По предварительным оценкам, включение оптоволокна увеличит трещиностойкость дорожных покрытий на 10–15%.

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