В России научились превращать древесные отходы в прочные стройматериалы

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали метод преобразования отходов деревообработки в керамические кирпичи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Специалисты Пермского Политеха изучили, как техногенные выгорающие добавки из гидролизного лигнина влияют на свойства глинистого сырья для производства строительных блоков.

Гидролизный лигнин образуется при обработке древесины хвойных и лиственных пород, а также при очистке сточных вод бумажных заводов.

Хотя такие отходы характеризуются как неопасные, их ежегодное формирование в многотоннажном объеме оказывает серьезную нагрузку на экологическую систему. Одним из вариантов их вторичного использования может стать производство строительных материалов в виде керамических кирпичей и блоков.

Политехники исследовали химический состав лигнина, а также основного компонента — умеренно пластичного легкоплавкого глинистого сырья.

У образцов определяли пластичность и формовочные свойства, а также поведение материала в зависимости от различной температуры обжига — его водопоглощение, плотность и усадку.

«Оптимальным содержанием гидролизного лигнина оказалось 11-12% от массы глинистого сырья и при температуре обжига в пределах от 980 до 1040°С. Соблюдение таких параметров позволит получить керамическую продукцию с требуемыми характеристиками и качеством материала», — уточнил доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ Виталий Шаманов.

Исследование подтвердило, что отходы деревообрабатывающей промышленности могут рассматриваться как техногенное сырье для комплексной модификации строительных керамических материалов.

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