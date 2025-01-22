Стало известно, как космические полеты влияют на сон космонавтов

Ученые из Гарвардского колледжа, Гарвардской медицинской школы и исследовательского центра NASA Ames выяснили, как длительные космические миссии влияют на сон космонавтов. Оказалось, что в условиях продолжительность и качество сна меняются. Работа опубликована в журнале Journal of Sleep Research (JSR).

Сон играет ключевую роль в поддержании физического здоровья, эмоциональной стабильности и продуктивности. Однако в условиях космоса качественный отдых становится настоящим вызовом. Космонавты часто сталкиваются с нарушениями сна из-за стресса, отсутствия гравитации, смещения циркадных ритмов и специфических условий на борту космических аппаратов.

По словам Эрин Флинн-Эванс, директора лаборатории противодействия усталости в NASA Ames, ранее ученые знали, что в космосе космонавты спят около шести часов в сутки. Однако изучение изменений в мозге во время сна оставалось сложной задачей из-за необходимости использовать электроды для измерения мозговой активности.

В новом эксперименте приняли участие пять мужчин, летавших на орбитальную станцию «Мир» в 1996–1998 годах. Участники использовали устройство Nightcap, которое фиксировало фазы сна на основе движений глаз и тела. Данные собирались в течение 36 ночей до полета, двух после возвращения на Землю и нескольких во время миссий.

Исследование подтвердило значительные изменения структуры сна в условиях космоса. Средняя продолжительность сна уменьшилась с 6,7 часа до 5,7 часа, а эффективность сна снизилась с 89% до 73%. При этом время засыпания удвоилось. Фазы быстрого сна и медленного сна также подверглись изменениям. Первая сократилась с 26,4% до 19,6% от общего времени сна, но постепенно восстанавливалась к уровню до полета. Это восстановление происходило за счет уменьшения времени второй фазы.

После возвращения на Землю сон участников восстановился до исходных параметров, что указывает на временный характер изменений, обусловленных космической средой.

Ранее стало известно, чем короткие тренировки полезны для мозга.