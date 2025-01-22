Ученые выяснили, может ли музыка исцелять душевные раны

Исследователи из Технологического института Джорджии и Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что музыка способна пробуждать воспоминания и менять их эмоциональный окрас. Открытие может предложить новые подходы к лечению посттравматического расстройства и других психических заболеваний. Работа опубликована в журнале Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience (CABN).

Когда мы слушаем музыку, активируются не только слуховые зоны мозга, но и участки, отвечающие за эмоции и память — гиппокамп и миндалевидное тело. Именно благодаря этой связи музыка вызывает сильные эмоциональные реакции, связанные с воспоминаниями.

Ученые задались вопросом: может ли музыка не только вызывать воспоминания, но и изменять их эмоциональную окраску? Их гипотеза основывалась на концепции реактивации памяти: воспоминания становятся временно гибкими, когда мы их вспоминаем, и в них могут встраиваться новые элементы и реакции.

Для проверки гипотезы исследователи провели трехдневный эксперимент. В первый день участники заучивали нейтральные истории. Во второй день они вспоминали эти истории под веселую музыку, печальную музыку или в тишине, пока их мозг сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). В третий день участники снова вспоминали истории, но уже без музыкального сопровождения.

Результаты оказались впечатляющими. Участники, вспоминавшие нейтральные истории под веселую музыку, позже воспринимали их как более радостные. Те же, кто слушал печальную музыку, добавляли к историям элементы грусти.

Сканирование мозга показало, что музыка усиливала активность гиппокампа и миндалевидного тела, а также их взаимодействие с зонами визуальной обработки. Это означает, что музыка может добавлять эмоциональные детали в визуальные образы воспоминаний.

Исследование открывает перспективы для лечения депрессии и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Подбор подходящей музыки может помочь людям переосмыслить негативные воспоминания, смягчая их эмоциональное воздействие.

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