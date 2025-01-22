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В Монголии найдены крупнейшие следы двуногого динозавра

OUS: в Монголии обнаружены крупнейшие следы гадрозавра
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Okayama University of Science

Совместная экспедиция Окаямского университета науки и Института палеонтологии Академии наук Монголии обнаружила один из крупнейших отпечатков ноги двуногого динозавра, диаметр которого составляет 92 см. Об этом сообщает Окаямский университет науки (OUS).

Гадрозавры — это семейство травоядных динозавров, которые жили в меловом периоде (около 100–66 млн лет назад). Их отличительными чертами были широкий клюв, напоминающий утиный, и гребень на голове. Эти динозавры были преимущественно двуногими, но могли передвигаться и на четырех конечностях, что делало их одними из самых универсальных динозавров своего времени.

Новая находка свидетельствует о существовании гигантского двуногого гадрозавра. Его длина могла превышать 15 метров, что делает его одним из самых крупных двуногих динозавров, известных науке. По своим размерам этот динозавр превосходит таких хищников, как тираннозавр и тарбозавр.

Дополнительно было найдено множество других отпечатков, включая тропу из 13 последовательных следов длиной 24 метра. Размер каждого следа составляет около 85 см в ширину.

Доктор Синобу Ишигаки, директор Музея исследований динозавров Окаямского университета науки, отметил, что анализ 14 обнаруженных следов позволяет изучить осанку, стиль ходьбы, скорость передвижения и поведение динозавров в группе. Эти аспекты невозможно узнать только по скелетным останкам.

До настоящего времени крупнейший известный скелет гадрозавра был найден в провинции Шаньдун в Китае. Однако последние открытия в Монголии предполагают возможность обнаружения столь же массивных скелетных останков.

«Следующий шаг — найти полный скелет гигантского гадрозавра, оставившего эти следы», — добавил доктор Ишигаки.

Ранее на побережье Великобритании был найден зуб древнего морского существа.

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