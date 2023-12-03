В Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор

В Японии открыли крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор JT-60SA. Он представляет собой шестиэтажную конструкцию, расположенную в городе Нака к северу от Токио. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Внутри JT-60SA расположен токамак — камера с тороидальными магнитными катушками, напоминающая по форме пышку или пончик. Установка предназначена для удержания в магнитном поле закрученной плазмы, нагретой до 200 млн °C — более чем в 36 тыс. раз горячее поверхности Солнца.

Целью реактора JT-60SA станет исследование возможности термоядерного синтеза как безопасного, крупномасштабного и безуглеродного источника чистой энергии, при котором вырабатывается больше энергии, чем затрачивается на ее производство.

Конечная цель проекта — заставить ядра водорода внутри слиться в один более тяжелый элемент, гелий, высвободив энергию в виде света и тепла и имитируя процесс, происходящий внутри Солнца.

В отличие от ядерного деления, термоядерный синтез не несет в себе риска катастрофических ядерных аварий, подобных той, что произошла на японской АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году, и производит гораздо меньше радиоактивных отходов, чем нынешние атомные электростанции.

Ранее в Южной Корее ученые смогли в течение 20 секунд удерживать плазму температурой в 100 млн °C в термоядерном реакторе.