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Средиземное море почти полностью высохло миллионы лет назад, выяснили ученые

Science: тектоника плит на время осушила Средиземное море 5,5 млн лет назад

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Depositphotos

Международная группа ученых из Австрии, Швейцарии, Нидерландов и других стран выяснила, что около 5,5 млн лет назад Средиземное море практически полностью высохло и оставалось безводным на протяжении 190 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

По словам специалистов, в конце эпохи миоцена тектоника литосферных плит отрезала Средиземное море от Атлантического океана. В результате воды Средиземноморского бассейна быстро испарились из-за жаркого климата, оставив после себя огромное количество соли — около 1 млн кубических километров, распределенных слоем толщиной от одного до трех километров.

В новом исследовании команда собрала данные о Средиземноморье за период от 12 до 3,6 млн лет. Результаты показали, что в результате осушения местная морская жизнь практически вымерла. Последующая реколонизация атлантическими видами привела к появлению средиземноморской фауны, похожей на сегодняшнюю.

Ученые проанализировали информацию из более чем 750 научных работ и задокументировали информацию о 4897 морских видов. До кризиса в регионе существовало 779 разновидностей животных, однако после него уцелело лишь 86 видов. Например, все тропические кораллы, процветавшие в Средиземном море до его осушения, полностью исчезли.

Среди сохранившихся видов исследователи выделили местные виды сардин, а также сирен — морских млекопитающих, родственных современным ламантинам и дюгоням.

Специалисты отметили, что пока неизвестно, каким образом рыбам и сиренам удалось пережить уход воды.

Ученые добавили, что дельфины и большие белые акулы поселились в Средиземном море уже после его воссоединения с Атлантикой. Процесс восстановления численности средиземноморских видов после вымирания в миоцене занял 1,7 млн лет.

Ранее археологи нашли на дне Средиземного моря древнейшее каноэ.

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