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Стало известно, что определяет сходство родителей и детей в умственных способностях

RSSM: когнитивные способности передаются от родителей к детям благодаря генетике
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Международная команда ученых установила, что когнитивные способности передаются от родителей к детям в основном через генетические механизмы, а влияние среды при этом минимально. Эти результаты бросают вызов традиционным представлениям о том, что когнитивные сходства между поколениями обусловлены преимущественно социально-экономическим статусом. Работа опубликована в журнале Research in Social Stratification and Mobility (RSSM).

Исследование проводилось на основе данных немецкого проекта TwinLife, который изучает взаимодействие генетических факторов и факторов среды в развитии когнитивных способностей и социальной мобильности. Проект использует данные в том числе однояйцевых и разнояйцевых близнецов и их семей, что позволяет разделить влияние наследственности и окружающей среды.

Выяснилось, что сходство когнитивных способностей между родителями и детьми в основном обусловлено наследственностью. Даже у детей младшего возраста, когда влияние окружающей среды считается наиболее сильным, ученые не обнаружили значительного вклада в развитие когнитивных способностей окружающей среды.

Ученые при этом не подтвердили наличие так называемых «пассивных ген-средовых корреляций», процесса, когда родители не только передают детям свои генетические предрасположенности, но и создают среду, поддерживающую их. Эти результаты указывают на то, что семейная среда не является основным связующим звеном между когнитивными способностями родителей и детей.

Несмотря на доминирующую роль генетики, исследователи подчеркивают, что родители могут оказывать значительное влияние на развитие детей через индивидуальные взаимодействия. Например, поддержка уникальных интересов ребенка или эмоциональная поддержка играют в воспитании важную роль. Помимо семейной среды, на когнитивное развитие детей могут влиять несвязанные с родителями факторы, такие как школьные программы, друзья или внешние события.

Ученые отмечают, что гены не определяют судьбу человека. Окружающая среда продолжает играть важную роль, особенно в контексте взаимодействия с генетическими предрасположенностями.

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