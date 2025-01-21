На экзопланете WASP-127b обнаружили самые мощные ветровые потоки

На экзопланете WASP-127b астрономы обнаружили самые мощные ветровые потоки, когда-либо зафиксированные в атмосфере. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория.

Газовая-планета гигант WASP-127b, открытая в 2016, находится в 500 световых годах от Земли. Международная группа астрономов выяснила, что на планете дуют сверхзвуковые ветры.

По словам ведущего автора исследования, Лизы Нортманн из Геттингенского университета, при скорости девять километров в секунду (около 33 тысяч километров в час) реактивный ветер движется почти в шесть раз быстрее, чем вращается сама планета. Это самый быстрый ветер, когда-либо обнаруженный в движущемся вокруг планеты струйном потоке.

21 января сообщалось, что южноафриканский радиотелескоп MeerKAT обнаружил новый удивительный объект в космосе — гигантскую радио-галактику длиной 3,3 миллиона световых лет.

Ранее ученые показали, как возрождается крошечная галактика.