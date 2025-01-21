Названы различия в удовлетворенности жизнью между одинокими людьми и людьми в парах

Международная команда ученых выявила различия в личностных чертах и уровне удовлетворенности жизнью между людьми, которые всю жизнь были одиноки, и теми, кто находился в долгосрочных романтических отношениях. Оказалось, что одиночки характеризуются более низким уровнем экстраверсии, сознательности и удовлетворенности жизнью по сравнению с людьми в парах. Работа опубликована в журнале Psychological Science (PsyScience).

Общественное мнение предполагает, что люди должны состоять в отношениях. Однако в последние годы наблюдается рост числа тех, кто остается один на протяжении всей жизни. Это вызывает вопросы о том, как одиночество сказывается на личности и благополучии, особенно в пожилом возрасте, когда люди сталкиваются с проблемами со здоровьем и финансами.

Ученые проанализировали данные более 77 тысяч человек из 27 стран Европы и Израиля. Участники в возрасте от 22 до 105 лет были разделены на две группы: одиночки, которые никогда не были в длительных отношениях, и люди, которые пережили долгосрочные отношения. Оказалось, что одиночки демонстрируют более низкие показатели экстраверсии и сознательности, а также меньшую удовлетворенность жизнью. Особенно выраженные различия наблюдались среди пожилых людей, для которых одиночество может быть связано с дополнительными трудностями в области здоровья и экономической стабильности.

Также было установлено, что возраст и пол участников оказывали влияние на различия, а более высокие доходы снижали разрыв в уровне удовлетворенности жизнью между одиночками и теми, кто был в отношениях. Интересно, что уровень тревожности и самооценка не различались существенно между двумя группами, что удивило авторов исследования.

Как объяснила автор работы доктор Юлия Штерн, такие различия могут быть связаны с тем, что люди с определенными личностными особенностями чаще остаются одинокими. Однако необходимо продолжить исследование, чтобы лучше понять, как изменения в социальной жизни влияют на личность и благополучие человека.

Ранее стало известно, что определяет сходство родителей и детей в умственных способностях.