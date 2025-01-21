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Оземпик снижает риск суицидальных мыслей, выяснили ученые

Nature Medicine: Оземпик снижает риск ряда психических заболеваний
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Международная команда ученых выявила преимущества популярных препаратов от диабета, таких как Оземпик, Вегови и Маунджаро, в борьбе с рядом других заболеваний, включая деменцию и сердечно-сосудистые заболевания. Однако эксперты предупреждают, что не стоит воспринимать эти препараты как панацею от всех болезней. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Оземпик и его аналоги уже произвели революцию в лечении ожирения. Препараты работают, имитируя действие гормона GLP-1, который регулирует выделение инсулина, замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит.

Исследователи провели анализ с использованием данных о здоровье сотен тысяч ветеранов США. Они сравнили две группы диабетиков: одну, получавшую стандартное лечение, и другую, принимавшую GLP-1 препараты. В группе, использующей GLP-1, был зафиксирован низкий риск ряда психических заболеваний, включая шизофрению. Также прием препаратов снизил риск нейрокогнитивных расстройств, такие как болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний дыхательных путей.

Выяснилось, что пациенты, принимающие GLP-1 не испытывали суицидальных мыслей, как сообщалось в более ранних исследованиях. Более того, прием препарата снижал риск их появления.

Ученые подчеркнули, что пока рано говорить о том, что эти препараты станут универсальным лечением для множества заболеваний. Кроме того, результаты исследования касаются только определенной группы пациентов, преимущественно пожилых мужчин с диабетом, что ограничивает возможность обобщения выводов. Работа также показала, что эффекты препаратов в лечении некоторых заболеваний были умеренными — например, риск развития деменции снизился всего на 10%.

Препараты GLP-1 уже признаны важным достижением в области медицины, однако, как подчеркнул фармаколог Дипендер Гилл, они не являются чудо-лекарством.

Ранее в Китае нашли природную альтернативу Оземпику.

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