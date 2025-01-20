В Китае нашли природную альтернативу Оземпику

Группа исследователей из университета Цзяннань в Китае обнаружила, что некоторые микроорганизмы в кишечнике могут стать основой для создания естественной альтернативы популярным препаратам для похудения и лечения диабета, таким как Оземпик. Это открытие основано на способности кишечной бактерии Bacteroides vulgatus и ее метаболитов стимулировать выработку гормонов, регулирующих уровень сахара в крови и тягу к сладкой пище. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology (NM).

Препараты на основе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), такие как Оземпик, используются для лечения диабета второго типа и для похудения. GLP-1 — это гормон, который естественным образом вырабатывается в организме, помогая регулировать уровень сахара в крови и подавляя чувство голода. Однако у многих пациентов с диабетом и ожирением эти процессы нарушены.

В ходе экспериментов ученые установили, что увеличение численности бактерии Bacteroides vulgatus в кишечнике мышей с диабетом приводит к увеличению выработки GLP-1. Это, в свою очередь, стимулирует выработку гормона FGF21, который влияет на уменьшение тяги к сладкой пище. Исследования также показали, что генетические мутации, снижающие уровень FGF21, связаны с повышенной склонностью к употреблению сахара у людей.

Анализ крови участников с диабетом второго типа подтвердил, что снижение активности кишечных бактерий может быть одной из причин нарушений обмена веществ. При этом когда мышей лечили бактериями Bacteroides vulgatus, уровень GLP-1 и FGF21 значительно увеличивался, что приводило к улучшению контроля сахара в крови и уменьшению тяги к сладкому.

«Наши результаты показывают, что кишечные бактерии играют ключевую роль в регуляции пищевых предпочтений и уровня сахара в крови. Это открывает перспективы для разработки новых, природных стратегий лечения диабета», — отметили ученые.

Однако, по их мнению, чтобы подтвердить эффективность метода у людей, необходимы дальнейшие клинические исследования.

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