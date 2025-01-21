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Ученые показали аномальную трансформацию материала

NM: зафиксирована трансформация материала с помощью рентгеновских лучей
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Argonne National Laboratory

Группа ученых из Аргоннской национальной лаборатории в США изучила необычное поведение материала, изменяющего свою структуру при воздействии ультракоротких лазерных импульсов. Работа опубликована в журнале Nature Materials (NM).

Материалы ведут себя по-разному в зависимости от их внутренней структуры. Например, алмаз и графит состоят только из атомов углерода, но из-за различий в структуре они обладают совершенно разными свойствами.

В новом исследовании ученые изучили материал, состоящий из чередующихся слоев ферроэлектриков (материалов, заряды в которых смещаются под действием внешнего электрического поля) и неферроэлектриков. При воздействии лазера этот материал переходит в так называемое метастабильное состояние – промежуточное состояние, далекое от равновесия, но которое может сохраняться долгое время. Такие метастабильные состояния могут позволить представлять информацию в совершенно новом виде, увеличивая скорость и плотность ее обработки.

Лазерный импульс, длительностью менее 100 фемтосекунд (миллионных долей миллиардной доли секунды), «встряхивает» материал, заставляя его перейти в хаотичное состояние, которое ученые назвали «фаза супа». В этом состоянии структура материала разрушается: атомы и электроны теряют порядок. Однако спустя миллиардные доли секунды «суп» начинает упорядочиваться. Возникает новая структура – суперкристалл, в котором множество маленьких кристаллов соединяются в одну более сложную и упорядоченную форму.

Ученые применяли для процесса трансформации мощные рентгеновские лазеры в США и Японии, а также использовали специальные установки для создания трехмерных карт структуры материала. Эти приборы позволяют «увидеть», как движутся атомы и электроны во время превращений, и разобраться, почему материал ведет себя так необычно.

Теперь исследователи планируют изучить, как управлять этими процессами, чтобы создавать материалы с заданными свойствами для будущих технологий.

Ранее в США показали самый яркий в мире источник рентгеновского излучения.

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