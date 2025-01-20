Российские ученые смогут использовать фуллерены для лечения нервов при алкоголизме

Ученые Южного федерального университета установили, что фуллерены (уникальные наночастицы, состоящие из 20 и более атомов углерода) могут использоваться для доставки лекарств, а также в комплексных терапиях, таких как лечение алкогольной нейропатии – поражении нервов при алкоголизме. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЮФУ.

В 2012 году французские ученые установили, что фуллерен C60 может увеличить продолжительность жизни мышей чуть ли не в два раза. Однако этот опыт больше не удавалось воспроизвести. Ученые ЮФУ установили, что дело может быть в метаболитах бактерий, обитающих в ЖКТ мышей: одни увеличивают биодоступность фуллерена, а другие снижают.

Ученые ЮФУ добавили к фуллеренам сурфактин – вещество, которое вырабатывается бактериями Bacillus subtilis (сенная палочка). Это дало неожиданные возможности. Сурфактин оказался эффективным средством для повышения биодоступности фуллеренов, которые легче проникают через мембраны клеток.

«Использование сурфактина для растворения фуллеренов в воде – это ключевой момент нашего исследования. Этот бактериальный метаболит не только растворяет наночастицы, но и способствует их лучшему усвоению организмом. Для живых клеток сурфактин оказался значительно менее токсичным, чем традиционные химические растворители, что открыло перед нами новые перспективы», – рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник ЮФУ Сергей Емельянцев.

Возможность применения смеси фуллеренов и сурфактина открыла широкие перспективы использования наночастиц.

«Перспективы велики: от адресной доставки лекарств до применения в фотодинамической терапии и как сорбентов. В будущем мы можем ожидать значительный прорыв в лечении многих заболеваний», — говорит Емельянцев.

В частности, ученые планируют применять улучшенные фуллерены для лечения алкогольной нейропатии.

Однако, несмотря на многообещающие результаты, ученые осторожны в своих выводах. Проблема безопасности, особенно возможного накопления фуллеренов в печени при внутривенном введении, остается нерешенной. Если же эту проблему удастся преодолеть, фуллерены могут изменить подходы к лечению многих заболеваний, открывая новые горизонты для медицины.

Ранее в России создали установку, которая лучше МРТ и рентгена в 3-5 раз.