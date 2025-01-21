Мемы помогают детям лучше усваивать точные и естественные предметы, выяснили ученые

Филиппинские ученые из Университета Атенео де Манила обнаружили, что использование мемов может значительно улучшить результаты обучения естественным наукам в старших классах. Исследование опубликовано в научном издании Asian Journal of Biology Education (AJBE).

В проекте приняли участие более 200 учеников 11-х классов частных средних школ с углубленным изучением точных предметов.

Подростков разделили на две группы: экспериментальные классы, где биологию преподавали с использованием мемов, и контрольные классы с обычными учебными материалами.

В течение пяти недель обе группы проходили сложные темы, включая клеточное деление и генетику, при этом экспериментальная группа также занималась такими видами деятельности, как создание собственных мемов, связанных с занятиями.

Для оценки эффективности этого подхода в исследовании использовалось сочетание предварительных и итоговых тестов, каждый из которых состоял из 30 вопросов, разработанных для оценки понимания материала учениками.

Подростки, обучавшиеся с использованием мемов, набрали на итоговых тестах на 21% больше баллов по сравнению с контрольной группой, и дали в среднем 21,46 правильных ответов по сравнению с всего лишь 17,74 верных ответов во второй группе.

Кроме того, изучение биологии с помощью мемов позволило молодым людям развить более позитивное отношение к предмету и дало им большую уверенность в способности понимать и применять научные концепции.

Интегрируя юмор и культурные отсылки, мемы помогли ученикам связывать материал и более эффективно усваивать информацию, отметили авторы исследования.

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