Ученые рассказали, почему мытье волос в парикмахерской опасно для здоровья

Посещение салона красоты обычно ассоциируется с расслаблением и уходом за собой. Однако редкое состояние, известное как синдром инсульта в салоне красоты, может превратить обычное мытье головы в потенциально опасное для жизни событие. Об этом сообщает портал The Conversation.

Синдром впервые был описан в 1993 году американским неврологом Майклом Вайнтраубом. Он выявил, что у некоторых пациентов развивались симптомы инсульта после мытья головы в салоне красоты.

Инсульт возникает из-за резкого снижения кровотока к мозгу, обычно из-за блокады сосудов тромбом или разрыва артерии. В случае синдрома инсульта в салоне красоты причиной становится неудобное положение шеи и головы, когда клиент откидывает голову назад над раковиной для мытья волос. При откидывании головы назад кромка раковины может создавать давление на шейные позвонки и кровеносные сосуды, снабжающие мозг. Это может привести к повреждению или сжатию артерий, нарушая кровоток и вызывая инсульт. Дополнительным фактором риска могут быть костные шпоры наросты на позвоночнике, которые сдавливают сосуды.

Исследования показывают, что синдром чаще встречается у женщин старше 50 лет, особенно с предрасположенностью к сужению сосудов или артриту шейного отдела позвоночника. Однако это состояние может развиться у любого человека, независимо от возраста или состояния здоровья.

Признаки синдрома включают: головную боль, головокружение и тошноту, нарушение зрения, боль в шее и односторонний паралич. Эти симптомы могут проявляться не сразу, что затрудняет диагностику.

Чтобы снизить вероятность синдрома инсульта в салоне красоты, ученые советуют просить в парикмахерской мыть волосы, наклонив голову вперед, а не назад, и избегать длительного пребывания в неудобной позе.

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